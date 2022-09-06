Стало известно, кто спровоцировал аварию с перевернувшейся маршруткой в Волжском

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне рано утром в Волжском произошла авария, в которой перевернулась маршрутка №24а. Полиция назвала виновника ДТП. 5 сентября 23-летняя девушка за рулем «Лады Гранта» ехала по улице Королева, на перекрестке с улицей Карбышева она не уступила дорогу «ГАЗели» под управлением 31-летнего водителя, из-за чего произошло столкновение. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным в ДТП пострадали два человека. Были госпитализированы 72-летняя и 51-летняя пассажирки маршрутки.