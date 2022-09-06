В 2022 году 36 детей из Волжского пострадали в ДТП

Детям нужно постоянно напоминать о ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

36 детей из Волжского получили различные травмы в ДТП за 8 месяцев 2022 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, из них 16 – пешеходы, 6 – велосипедисты. Остальные несовершеннолетние были пассажирами. Бывают случаи, когда девочки и мальчики остаются без присмотра родителей и выбегают на оживленную дорогу, играют возле проезжей части, на парковках, во дворах. Сотрудники полиции призывают взрослых не оставлять маленьких детей, соблюдать ПДД. А старшим каждый раз напоминать о правилах безопасного поведения на улицах.

- Напоминать им об осторожности нужно ежедневно, перед каждым их выходом из дома. А еще лучше – пройтись по своему микрорайону и показать детям безопасные места и места, требующие особенной осторожности, - сообщили в областном Главке МВД.

Не стоит забывать о светоотражающих элементах на одежде. В машине обязательно должно быть автокресло по возрасту.