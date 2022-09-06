На Волгоград Арене состоится матч сборной России по регби

На "Волгоград Арену" должна приехать сборная России по регби Фото: Эдуард Пальгунов

На «Волгоград Арене» наконец-то состоится матч с участием сборной России, однако пока не футбольной. На стадионе пройдет игра сборной России по регби, которая встретится со сборной чемпионата страны. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе федерации регби России. Матч на «Волгоград Арене» планируется 29 октября.

- Подробная информация о составах команд и точном времени проведения - уже скоро, - отметили в федерации.

Добавим, на «Волгоград Арене» еще ни разу не проводился матч по регби, как и игра сборной России по футболу. В сентябре 2021 года планировалась встреча российских футболистов с командой Мальты в рамках отборочного раунда на чемпионат мира-2022. Однако в Волгограде встреча не состоялась из-за роста заболеваемости коронавирусом.