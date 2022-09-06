В сентябре от укусов клещей пострадали 12 жителей Волгоградской области Фото: Олег УКЛАДОВ

За первую неделю сентября клещи напали на 12 жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего за 2022 год насекомые покусали 1472 человека (в статистике на 30 августа было 1460 человек). Случаев Крымской геморрагической лихорадкой не прибавилось (он пока один), а вот болезнь Лайма диагностировали у четырех волгоградцев (к концу лета был всего один случай).

В надзорном ведомстве в очередной раз напоминают: если вы обнаружили на коже клеща, необходимо обратиться в медицинское учреждение. Не пытаться снимать насекомое самостоятельно. Клеща необходимо передать в лабораторию (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел. 36-25-71) для исследования.

Со своей стороны власти проводят обработку территорий и сельскохозяйственных животных, но и люди должны помнить о правилах безопасного поведения на природе.