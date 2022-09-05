В Волгограде 6 сентября электричество частично отключат в четырех районах

Электричества во вторник не будет в домах на 19 улицах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде во вторник очередные адреса попадут под плановое отключение электричества. Не смогут посмотреть телевизор, воспользоваться компьютером, микроволновками и электроплитами жители домов на 19-ти улицах. Света частично не будет в четырех районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 6 сентября временно будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе электричество с 9.00 до 17.00 отключат на ул. Смирнова, 2-16, 1а, 1-19, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-36, 15-41, 18/1, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографской, 40, в пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковском, 3-7, 24-28. В Советском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 17.00 у жителей ул. Киргизской, 129-163, 131а, 133а, 141а, ул. Льва Толстого, 108-136, 118а, 120а, 122а, 136а, 136б.

В Кировском районе света не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Шаблиевской, 14-42, 23-67б, ул. Кременской, 21-55, 22-58, ул. Перещепинской, 5-13, ул. Внуковской, 2-18б, 3-15, ул. Верхнеднепровской, 1-7, 2-14, ул. Нижнеднепровской, 1-7, 4-12, ул. Каунасской, 4-10, 21-29, ул. Клайпедской, 14-18, 25-29. В Красноармейском районе с 12.00 до 17.00 обесточат ул. Панферова, 10, 12, с 9.00 до 13.00 – ул. Удмуртскую, 91, 93, 95, ул. Брестскую, 3-13.