В двух районах Волгограда временно отключат газ 7 и 8 сентября

Газа не будет весь день. Фото: Федор СКВОРЦОВ

Из-за неотложных плановых ремонтных работ на сетях газораспределения жителям двух районов Волгограда в начале сентября на день отключат газ. 7 сентября 2022 года без голубого топлива придется обходиться обитателям четырех улиц Тракторозаводского района, 8 сентября – пяти улиц в Ворошиловском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, жителей Тракторозаводского района оставят без газа 7 сентября 2022 года с 10 до 17 часов. Затронут отключения дома на улицах: Салтыкова-Щедрина, №31-41; Загорской, №19 и 21; Тарифной, №3-11, а также на проспекте Ленина, №149-155; 149А и 177.

В Ворошиловском районе газ отключат 8 сентября 2022 года с 8 до 20 часов по адресам: ул. Рабоче-Крестьянская, №53-63; ул. Лавочкина, №2-14 и 10/1; ул. Бобруйская, №2-8; ул. Пугачевская, №108, 110 и 126; ул. Таджикская, №115.

Всех, кто проживает по этим адресам, просят не включать в это время газовые колонки и плиты, чтобы избежать несчастного случая.