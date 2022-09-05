В Волгограде видеокамеры сняли ДТП с переломавшим ноги и руки мотоциклистом

Мотоциклиста с переломами конечностей госпитализировали Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночью 5 сентября в Волгограде ДТП устроил 26-летний мотоциклист. В 1.00 волгоградец, управляя мотоциклом «Honda CBR 954RR» на улице Лесогорской перед перекрестком с улицей Шоссе Авиаторов в Дзержинском районе не справился с управлением и налетел на бордюр. Молодой человек во время падения получил серьезные травмы, у него переломы конечностей. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель не имеет права управлять мототехникой.

На волгоградца составили административные протоколы за езду на мотоцикле без обязательного полиса страхования транспортного средства и без водительских прав. В ГИБДД напомнили, что аварии с участием мотоциклистов отличаются особой тяжестью, управление таким транспортом имеет свою специфику.

- Перед выездом на дороги общего пользования начинающим мотоциклистам следует сначала освоить навыки на закрытых площадках, - добавили в региональной полиции.