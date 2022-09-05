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Происшествия5 сентября 2022 13:29

Под Волгоградом осужденный за гибель 17-летней девушки мужчина просил отменить приговор

Однако 25-летнему мужчине дали 6 лет колонии-поселения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Приговор вступил в силу.

Приговор вступил в силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 сентября, 25-летний житель Нехаевского района Волгоградской области на судебном заседании просил отменить приговор по делу о гибели 17-летней девушки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, облсуд отправил виновника в колонию-поселения на 6 лет.

Напомним, в апреле прошлого года несовершеннолетняя утонула в реке Хопер. Молодые люди отдыхали на берегу в машине.

- Николаев не справился с управлением автомобиля, в результате чего он съехал в реку. Девушке спастись не удалось. При этом мужчина покинул место происшествия, а на следующий день обратился в полицию с заявлением об угоне потерпевшей транспортного средства, - рассказали в прокуратуре.

Мужчина так и не признал свою вину, а в суде просил отменить приговор и пересмотреть дело. Однако ему не удалось этого сделать. Приговор вступил в силу.