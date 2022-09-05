В Волгограде на четырех дорогах устанавливают светофоры

В трех районах Волгограда на дорогах сделают светофоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде на четырех дорогах появятся светофоры, их установка уже началась. Ранее движение на участках осуществлялось только по разметке и дорожным знакам. Светофоры сделают в Дзержинском, Советском и Кировском районах с кнопками вызова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

В Дзержинском районе светофор установят на перекрестке проспекта Жукова и улицы Иртышской, а также на улице 8-й Воздушной Армии. В Советском районе светофор будет регулировать движение на пешеходном переходе на улице Электролесовской у остановки «Заря Волгограда», в Кировском – на улице Песчаной рядом с остановкой «Больница №9».

Рабочие сейчас обустраивают на участках островки безопасности и светофорные опоры. Основные работы будут проводиться в часы минимального трафика.