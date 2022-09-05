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Общество5 сентября 2022 12:55

В Волгоградской области в ближайшие две ночи температура воздуха упадет до 0 градусов

В регион пришло похолодание
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде во вторник будет достаточно солнечно, но прохладно

В Волгограде во вторник будет достаточно солнечно, но прохладно

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С начала осени в Волгоградской области резко похолодало, уже возможны первые заморозки. В ближайшие две ночи в регионе температура воздуха упадет до 0 градусов. Прохладно будет и в дневные часы. 6 сентября по области днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, в Волгограде будет переменная облачность без осадков, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-18 м/с.

В ночь на вторник по области температура воздуха ночью +6...+11º, местами при прояснении до 0º, днем +12...+20º. В Волгограде в ночные часы +6...+8º, днем +15...+17º.

Также до 0 градусов температура воздуха в некоторых районах региона опустится в ночь с 6 на 7 сентября.