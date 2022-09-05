В Волгограде студенты ВолгГМУ спасли жизнь туристке из Москвы

Фото: пресс-служба ВолгГМУ.

Трое студентов Волгоградского медицинского университета спасли жизнь 64-летней туристке из Москвы, получившей серьезную травму головы при падении. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе медунивера, в конце августа гостья приехала в город-герой, чтобы отправиться в путешествие по Волге на теплоходе «Сергей Кучкин». Сначала москвичка посетила музей «Память», а затем отправилась на остановку. Женщина упала и сильно ударилась головой.

К счастью, мимо проходили студенты-медики Али Фарес, Фадл Сафа и Ал Ассаад Фуад.

- Они помогли женщине остановить кровотечение, вызвали бригаду скорой помощи и дождались приезда медиков, после чего передали женщину в надежные руки старших коллег, - сообщили в ВолгГМУ.

Туристке оказали медицинскую помощь. Все закончилось хорошо, госпитализировать женщину не пришлось. Добавим, что Али Фарес и Ал Ассаад Фуад участся на стоматологов, а Фадл Сафа в этом году поступила на лечебный факультет. Иностранные студенты учатся на отлично, они проявляют высокую социальную активность.