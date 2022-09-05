5 сентября в Волгоградской области выявили 791 случай COVID-19

Волгоградцам советуют вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области из-за большого прироста инфицированных коронавирусом остается непростой. Каждые сутки – сотни новых пациентов с диагнозом COVID-19. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе региона, 5 сентября выявили 791 случай заболевания, из них 113 детей. Это почти на 3% ниже вчерашних показателей, однако статистика остается тревожной.

В настоящий момент амбулаторное лечение проходят 9 857 пациентов. Часть заболевших госпитализируют. За минувшие сутки в ковидные госпитали положили 80 человек. Из общего числа инфицированных выписали 502 человека.

Стабильной и положительной остается статистика смертности – летальных исходов в сентябре еще не было. Во многом благодаря вакцинации или перенесенной ранее болезни. У части жителей региона сформирован иммунитет, однако лучше осенью привиться.