В Волгограде на видео попал наезд фургона на пешеходов у Мамаева кургана

В больницу госпитализировали 25-летнюю девушку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде в воскресенье произошло ДТП у Мамаева кургана. 4 сентября в 15.22 фургон «Isuzu» с 39-летним водителем за рулем на пешеходном переходе на Второй продольной сбил двух молодых людей. Основной удар грузовика пришелся на 25-летнюю девушку. Скорая помощь с травмами госпитализировала ее в больницу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Происшествие случилось на пешеходном переходе со светофором. На тротуарах с обоих сторон скопилось большое число пешеходов, двое из которых, по всей видимости, решили перебежать проезжую часть на красный свет и попали под машину. Очевидцы бросились помочь пострадавшей девушке.