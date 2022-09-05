Первый замминистра сельского хозяйства оценила шоковую заморозку овощей в Волгоградской области

Оксана Лут и Андрей Бочаров посетили производство шоковой заморозки овощей. Фото: Администрация Волгоградской области.

Волгоградскую область с рабочим визитом посетила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым обсуждались вопросы волгоградского АПК и темпы развития перерабатывающих предприятий. Выездное совещание прошло на площадке по шоковой заморозке овощей.

На производстве первый замминистра сельского хозяйства и глава региона оценили высокотехнологичное производство. Оно имеет 4 линии переработки и заморозки овощей мощностью до двух тонн в час. Сотрудники выполняют переработку цветной капусты, болгарского перца, лука, свеклы, моркови, картофеля, брокколи, кабачков, баклажанов, цуккини, томатов. Замороженные овощи поставляются на крупные заводы, в том числе «Бондюэль», «Дядя Ваня», «Пиканта», «Пятерочка домашняя кухня», а также для приготовления овощных смесей для продажи в розницу.

- Хорошо, что в Волгоградской области есть как крупные, так и средние и малые предприятия, которые занимаются овощепереработкой. Мы и дальше будем поддерживать развитие производства и различных видов переработки овощей - это вопрос по продовольственной безопасности, и он является для нас приоритетным, - рассказала Оксана Лут.