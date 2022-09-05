В общежитии Волгограда рецидивист на глазах у сожительницы зарезал гостя

Идет расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний мужчина был жестоко убит в общежитии в Дзержинском районе Волгограда. Следователи возбудили уголовное дело на 47-летнего подозреваемого. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло 2 сентября в общаге, которая расположена на улице Республиканской №7. Подозреваемый вместе с сожительницей пригласили в гостя, устроили застолье. Между нетрезвыми мужчинами случился конфликт.

- Подозреваемый, взяв кухонный нож, нанес потерпевшему один удар в области грудной клетки. В этот момент в комнату зашла сожительница злоумышленника, которая позвала на помощь, - сообщили в следкоме.

Приехавшие медики констатировали смерть. Нападавшего задержали, на него возбудили уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался по УК РФ, Расследование продолжается.