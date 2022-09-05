Участников картельного сговора при благоустройстве парка Гагарина в Волгограде оштрафовали на 22 млн

Участников картельного сговора при благоустройстве парка Гагарина оштрафовали Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде оштрафовали участников картельного сговора при благоустройстве парка Гагарина в Краснооктябрьском районе. Нарушителями закона о защите конкуренции стали МБУ «Северное» и ООО «ГК «ВСП-Сервис». Ранее Арбитражный суд Волгоградской области признал их соглашение картельным. Сумма штрафа составила более 22 миллионов рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении ФАС России по Волгоградской области.

Еще в 2021 году антимонопольный орган признал МБУ «Северное» и ООО «ГК «ВСП-Сервис» нарушителями закона о защите конкуренции. Во время электронного аукциона для выбора подрядчика благоустройства парка были поданы 3 заявки, кроме «Северного» и «ВСП-Сервис» в торгах участвовало ООО «Аверс». Однако ни один из участников не подал предложение по цене за выполнение работ.

- МБУ «Северное» и ООО «ГК «ВСП-Сервис» выходили на аукцион, не располагая достаточными денежными средствами для исполнения условий контракта. По итогам аукцион признан несостоявшимся и заказчиком заключен договор с МБУ «Северное» как с единственным поставщиком по начальной (максимальной) цене в размере 139 973 940 рублей.

После этого бюджетное учреждение заключило контракты на 80 миллионов рублей субподряда с «ВСП-Сервис» для проведения части работ как с единственным поставщиком, что нарушило положения о закупки товаров

Вместе с тем, МБУ «Северное» заключило с ООО «ГК «ВСП-Сервис» договоры субподряда на выполнение части работ, необходимых для исполнения основного договора, способом закупки у единственного поставщика в нарушение своего же Положения о закупке товаров на сумму почти 80 миллионов рублей. В этом был усмотрен картельный сговор. МБУ «Северное» наказали штрафом в 20 996 091 рубль, ООО «ГК «ВСП-Сервис» заплатит 1 478 180 рублей.

Напомним, парк Гагарина благоустраивали в несколько этапов. После первого из них волгоградцы ужаснулись, так как на многих объектах стала осыпаться штукатурка, шубой поднялась краска, испортилась лестница.