Волгоград может потерять статус города-миллионника

Волгоград продолжает стремительно пустеть Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград рискует потерять статус города-миллионника. Количество жителей продолжает стремительно сокращаться. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2022 года численность постоянного населения Волгограда составляло 1 001 183 человека. Таким образом, в начале года статус города-миллионника поддерживался благодаря чуть более чем тысячи жителей.

На начало 2021 года численность постоянного населения Волгограда составляла 1 004 763 человека. Учитывая тенденцию, уже в следующем году в областном центре будет проживать менее миллиона волгоградцев, что вычеркнет город из числа миллионников.

Всего в Волгоградской области на 1 января 2022 года постоянно проживало 2 449 781 человек. В тройке городов региона по численности по-прежнему Волжский, в котором проживают 321 427 человек, и Камышин, в котором живут 106 879 человек.