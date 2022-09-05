В Волгоградской области будут судить женщину, заживо закопавшую свою мать

Женщину будут судить за убийство своей матери Фото: Алексей ФОКИН

В Ольховский районный суд поступили материалы уголовного дела на 31-летнюю женщину. Сациту Гизатулину будут судить за убийство своей матери. 13 июня 2022 года во время конфликта пьяная дочь ударила несколько раз молотком маму по голове. На этом она не остановилась, а стала душить родного человека, после чего вытащила во двор, где закопала в землю. Причиной смерти 52-летней женщины стала механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Гизатулина о случившемся рассказала своему сожителю, который вызвал полицию. Ее задержали. Судебное заседание по уголовному делу состоится 6 сентября.