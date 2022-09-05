В Волгограде спасатели вызволили упавшего в трубу котенка

Волгограде спасатели вызволили упавшего в трубу котенка Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшую субботу, 3 сентября, сотрудники службы спасения Волгограда совершили доброе дело – вызволили из трубы маленького котенка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, о том, что животному требуется помощь, сообщили жители Тракторозаводского района. По их словам, котенок упал в полую опору въездных ворот у дома №24 на улице Дудича. Люди отреагировали на мяуканье, а вот достать бедолагу не смогли.

- Оперативная группа Северного аварийно-спасательного формирования в течение нескольких минут с помощью бензореза вырезали фрагмент трубы и вызволили животное. Сотрудники осмотрели котенка и передали местным жителям, - уточнили в администрации.

Кстати, спасатели не раз помогали домашним и диким животным. Зимой бойцы Северного АСФ вызволили двух косуль – одна застряла в заборе детсада в Красноармейском районе, другая – в ограде в Дзержинском.

Власти города-героя напоминают о работе трех аварийно-спасательных формирований - Центральном, Южном и Северном.