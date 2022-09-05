Под Волгоградом в жуткой аварии погибли водитель и 3-летний ребенок

Смертельное ДТП в Дубовском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

61-летний водитель и его 3-летний пассажир погибли в результате аварии 4 сентября на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Страшное ДТП произошло в 10.30 часов на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, мужчина за рулем «десятки» ехал в сторону Камышина.

- На 556 километре автодороги выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Икс-трейл», - уточнили в полиции.

55-летний мужчина за рулем иномарки не успел отреагировать. Машины столкнулись на полной скорости. В итоге водитель «десятки» и ребенок погибли на месте. В больницу попали 33-летняя пассажирка «ВАЗа», а также водитель «Ниссана» и его 46-летняя пассажирка.