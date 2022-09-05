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Экономика5 сентября 2022 7:37

В Волгоградской области разработают новые меры госсподдержки предприятий

Социально-экономическое положение региона обсудили на оперативном совещании
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В регионе проанализируют ситуацию в реальном секторе экономике.

В регионе проанализируют ситуацию в реальном секторе экономике.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На оперативном совещании в администрации Волгоградской области 5 сентября главной темой повестки дня стали вопросы экономики в условиях западных санкций. Планы по господдержке предприятий необходимо учесть при формировании бюджета региона на следующий период, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам губернатора, социально-экономическое положение региона остается стабильным, что подтверждают цифры официальной статистики. В области продолжается реализация всех нацпроектов. Но проблемы с логистикой товаров остаются. Чтобы помочь предприятиям, в ближайшее время чиновники еще раз изучат ситуацию в основных отраслях и сферах. Меры господдержки реального сектора экономики скорректируют и заложат в бюджет региона на 2023 год.