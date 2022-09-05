В Волгоградской области разработают новые меры госсподдержки предприятий

В регионе проанализируют ситуацию в реальном секторе экономике. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На оперативном совещании в администрации Волгоградской области 5 сентября главной темой повестки дня стали вопросы экономики в условиях западных санкций. Планы по господдержке предприятий необходимо учесть при формировании бюджета региона на следующий период, отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам губернатора, социально-экономическое положение региона остается стабильным, что подтверждают цифры официальной статистики. В области продолжается реализация всех нацпроектов. Но проблемы с логистикой товаров остаются. Чтобы помочь предприятиям, в ближайшее время чиновники еще раз изучат ситуацию в основных отраслях и сферах. Меры господдержки реального сектора экономики скорректируют и заложат в бюджет региона на 2023 год.