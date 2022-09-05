В Волгоградской области назвали самые востребованные вакансии осенью

Волгоградцы больше ищут работу в сферах сервиса, науки и образования, туризма, IT Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области стали известны вакансии, которые будут наиболее востребованы осенью. После лета традиционно увеличивается спрос на работников сферы науки и образования, учителей, воспитателей, репетиторов. В августе было открыто на 72% таких вакансий больше, чем в июле, рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики портала hh.ru. Также за последний месяц было размешено на 22% предложений больше в сфере фитнеса и индустрии красоты.

Вырос спрос на административных сотрудников – на 20%. Также стало больше предложений по работе для строителей и специалистов по недвижимости – на 12%. Выросло число вакансий для рабочих, управленцев, сотрудников сферы туризма, общепита и автобизнесе.

Волгоградцы начали активно выходить на рынок труда в течение лета, хотя раньше рост числа опубликованных резюме наблюдался только с осени.

- Сейчас же на протяжение всего лета и волгоградцы, и россияне в целом активно мониторили рынок и искали работу или подработку, - отметили в hh.ru.

В Волгоградской области в августе увеличилось число резюме среди сервисных специалистов, административных сотрудников, работников сферы науки и образования, туризма, «айтишников».