Под Волгоградом пятиклассник больше недели бродяжничал

Фото: группа "Подсмотрено. Камышин/vk.com

Больше недели родственники и обеспокоенные жители Камышина искали ученика пятого класса, который ушел из дома и не вернулся. В соцсетях появился пост с призывом о помощи в поиске ребенка. Родные просили распространить информацию о мальчике в родительских чатах, а также расспросить школьников и одноклассников. К поискам подключились полицейские.

Как оказалось, ребенок пропал еще 28 августа. По словам отца, он ушел гулять и пропал. Родные пытались отыскать школьника сами, но тщетно, и лишь 4 сентября обратились в правоохранительные органы.

- По тревоге был поднят личный состав отдела. Поиски ребенка велись весь день и всю ночь, полицейские обследовали местность, парки, подъезды домов, опрашивали его друзей и знакомых. В результате мальчик был обнаружен сотрудниками полиции на улице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Все это время мальчик попросту бродяжничал. Полицейские привлекли отца к административной ответственности. Возможно, его лишат родительских прав.