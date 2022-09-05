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Общество5 сентября 2022 6:56

Более 2 тысяч растений высадят на обновленной набережной в Волгограде

На участке от музыкального театра до улицы Ковентри уже уложили 5,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На пешеходной аллее уже уложили брусчатку.

На пешеходной аллее уже уложили брусчатку.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжает преображаться центральная набережная. На участке от музыкального театра до улицы Ковентри подрядчик уже уложил 5,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки и приступил к обустройству пешеходной зоны возле театра. Вскоре здесь установят лавочки с урнами, а также высадят более 2 тысяч растений и уложат газон, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На следующем этапе благоустройства на этом участке верхней террасы набережной установят более 20 скамеек и около 40 урн. Особое внимание уделят зоне смотровых площадок и озеленению прогулочной аллеи. Помимо двух тысяч деревьев и кустарников здесь уложат 3,2 тысячи квадратных метров рулонного газона, который будет радовать горожан своей зеленью. Полив обеспечит новый водопровод, который сейчас монтируют рабочие.