Более 2 тысяч растений высадят на обновленной набережной в Волгограде

На пешеходной аллее уже уложили брусчатку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжает преображаться центральная набережная. На участке от музыкального театра до улицы Ковентри подрядчик уже уложил 5,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки и приступил к обустройству пешеходной зоны возле театра. Вскоре здесь установят лавочки с урнами, а также высадят более 2 тысяч растений и уложат газон, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На следующем этапе благоустройства на этом участке верхней террасы набережной установят более 20 скамеек и около 40 урн. Особое внимание уделят зоне смотровых площадок и озеленению прогулочной аллеи. Помимо двух тысяч деревьев и кустарников здесь уложат 3,2 тысячи квадратных метров рулонного газона, который будет радовать горожан своей зеленью. Полив обеспечит новый водопровод, который сейчас монтируют рабочие.