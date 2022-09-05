В Волжском рано утром в ДТП перевернулась маршрутка

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ранним утром 5 сентября в Волжском в дорожно-транспортном происшествии перевернулась маршрутка №24а. Ввария случилась на перекрестке улиц Карбышева и Королева. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник в 6.20 «ГАЗель» столкнулась с «Ладой Грантой».

От удара маршрутка перевернулась на бок, в ней пострадали 4 человека, которых госпитализировали.

- По предварительным данным, причиной столкновения явилось непредставление преимущества при проезде перекреста со стороны водителя легкового автомобиля, - отметили в региональном Главке МВД.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.