Волгоградцев предупредили о ядовитом картофеле, вызывающим отравление

Роспотребнадзор рекомендует, как правильно выбрать полезный овощ Фото: УКЛАДОВ Егор

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области о ядовитом картофеле, поев который можно отравиться. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном надзорном ведомстве, популярный овощ не следует покупать и употреблять в пищу, если на нем есть зеленые пятна. Такие плоды содержат соланин. Причина накопления этого вещества в картошке одна – неправильное хранение. В магазине или на рынке лучше отказаться от покупки такого товара.

Необходимо научиться правильно выбирать полезный и вкусный картофель. Клубни должны быть плотными и твердыми, без гнили и ростков. Стоит учесть, что картофель при правильном хранении может быть пригоден в пищу в течение года, но всегда лучше выбирать свежие плоды. Также стоит обратить внимание на сорт картофеля, от этого зависит, сколько в нем крахмала и какое блюдо лучше из него приготовить.

Лучше покупать понемногу, но свежее, клубни среднего размера (там больше полезных веществ).

- Хороший картофель - плотный, твердый, не раскалывается при разрезании, кожура гладкая и без шероховатостей, не имеет темных пятен на кожуре, с неглубокими глазками, - такой картофель советуют выбирать специалисты областного Роспотребнадзора.