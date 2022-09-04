На юге Волгограда мужчина умер в магазине на глазах у жены

"Скорая" зафиксировала смерть покупателя. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Трагедией завершился поход супругов, жителей Красноармейского района Волгограда, в торговый центр «Юбилейный» 4 сентября. Семейная пара зашла за продуктами. Но неожиданно 53-летнему мужчине стало плохо. На глазах у жены и десятков других посетителей он упал на пол. Попытки его реанимировать оказались безуспешными. Приехавшая «скорая» констатировала смерть волгоградца.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области, признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас организована проверка, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установить точную причину смерти.