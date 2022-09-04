На волгоградских дорогах будут еще строже следить за соблюдением ПДД за 168 миллионов

СТОимость 40 комплексов - 168 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На сайте госзакупок появился лот на поставку комплексов фото и видеофиксации. Заказчиком выступает администрация Волгоградской области. Цена вопроса – 168 миллионов рублей. За эти немалые деньги поставщик должен предоставить 40 комплектов. В контракте четко прописывается, что должна уметь и что должна фиксировать умная техника. Например, распознавать номера иностранных государств: Армении, Казахстана, Белоруссии и Украины, распознавать номера и другие отличительные особенности машины, определять скорость и т.д.

Они должны быть и передвижные и стационарные одновременно, в зависимости от задач при их использовании. Вся информация, которую они получают, обязана быть защищена от взломов. Также важно, чтобы камеры выдерживали перепад температур: от -40 до +60 градусов. Гарантийный срок – 18 месяцев.

Где будут установлены комплексы пока неизвестно.