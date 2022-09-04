Волгоградские пограничники объявили дополнительный набор в свои ряды

Волгоградцам предлагают подписать контракт для службы в Пограничном управлении ФСБ. Фото: Пограничное управление ФСБ России

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области объявило о дополнительном наборе сотрудников. Теперь в их рядах могут служить люди после 40 лет. Отменяется возрастной предел на заключение первого контракта военной службы. Также служить пограничником теперь могут те, кто даже не был в армии. Но необходимо иметь среднее профессиональное образование. Также разрешили заключать контракт с теми, кто проходил военную службу, но достиг предельного возраста. При этом сохраняется предыдущая выслуга лет.

Подробней об этом можно узнать по телефонам 8-(8442)-39-68-94; 8-(8442)-39-68-45; 8-(8442)-39-68-54; 8-917-726-25-90. Звонить стоит с 9-00 до 17-00.

Пограничное управление предлагает социальные гарантии и достойную зарплату за службу.