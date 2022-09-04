82-летний пенсионер из Камышина передал мошенникам 1,2 миллиона рублей в подъезде дома

Дедушка потерял все накопленные за жизнь деньги. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области мошенники продолжают зарабатывать на доверчивых гражданах. Особенно часто жертвами становятся пенсионеры. 2 сентября на уловку аферистов попался 82-летний дедушка из Камышина. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, к нему на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он рассказал пенсионеру, что его дочь попала в аварию на своей машине. Из-за нее погибли люди. Чтобы избежать ответственности нужно заплатить. Связаться с дочкой сразу не получилось, поэтому пожилой мужчина решил, что это правда. Он приготовил 1 миллион 200 тысяч рублей и передал их курьеру в подъезде дома. После того, как незнакомец забрал деньги, телефон «полицейского» перестал отвечать. На связь вышла дочка, которая пояснила, что ни в какую аварию она не попадала. Утром 3 сентября дедушка пришел в полицию с заявлением. Сейчас мошенников разыскивает настоящая полиция.

Всем волгоградцам еще раз напоминают об осторожности: не верьте звонкам о ДТП или других происшествиях с вашими родными. Всегда проверяйте информацию. Служба безопасности банка никогда не звонит по телефону и не требует данные вашей карты, не участвуйте в игре на бирже – это тоже способ выманить ваши деньги. Будьте бдительны.