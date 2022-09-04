Волгоградских народных умельцев ждут с заявками в облпромторге

В Волгоградской области полторы тысячи человек занимаются народными промыслами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области приглашают всех, кто занимается декоративно-прикладным искусством оформить заявки в облпромторг. Специалисты решат, какие изделия можно отнести к народным художественным промыслам. Время – до конца сентября.

Судьями выступят те, кто уже давно занимается в той сфере, кто умеет создавать руками настоящие произведения искусства. Также свою оценку дадут этнографы, художники, музейные работники.Заявки принимаются по адресу: город Волгоград, улицы Новороссийская, 15, каб 216. Уточнить всю информацию можно по телефона 35-30-47.

Напомним, в Волгограде народными промыслами занимаются 7 предприятий и более полутора тысяч частных ремесленников. В области есть 13 районов, которые считаются местами бытования промыслов: Алексеевский, Иловлинский, Дубовский, Городищенский, Палласовский, Кумылженский, Камышинский, Урюпинский районах, Волгоград, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово.