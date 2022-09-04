Под Волгоградом из окна районной больницы выпал мужчина и разбился

Два часа за жизнь мужчины боролись в реанимации ЦРБ.
Фото: Александр ГЛУЗ
ЧП ва ЦРБ Фроловского района произошло в пятницу 2 сентября. Со второго этажа выпал мужчина – пациент. Его нашли под балконом хирургического отделения персонал больницы. По словам пациента, он упал сам – его никто не толкал.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облаздраве, 71-летний мужчина поступил в стационар с обострением хронического заболевания. При падении волгоградец получил тяжелые травмы и его госпитализировали в отделение реанимации. Два часа врачи боролись за жизнь пациента, но его состояние с каждой минутой становилось хуже. Спасти его не удалось.
Сейчас по факту гибели мужчины будет организована проверка. Следователям предстоит выяснить, был ли это намеренный шаг или случайность.