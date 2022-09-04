В Волгоградской области в аварии с двумя большегрузами пострадала легковушка

Пассажира "Лады Весты" доставили в больницу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Авария в Михайловском районе Волгоградской области произошла в час дня. 58-летний водитель КамАЗа ехал со стороны Волгограда по московской трассе. Движение было очень плотным. Дальнобойщик слишком близко подъехал к едущему впереди грузовику «ДАФ». Когда тот резко затормозил – врезался в него. От удара КамАЗ вынесло на встречную полосу и он столкнулся с «Ладой Вестой», за рулем которой был 31-летний парень.

В результате аварии пострадал 28-летний пассажир легковушки. Его в тяжелом состоянии доставили с места ДТП на «скорой» в больницу. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиция просит водителей соблюдать дистанцию на дороге, особенно при неблагоприятных метеоусловиях, когда асфальт мокрый и низкая видимость.