В Волгограде количество заболевших коронавирусом продолжает расти

За сутки госпитализировали 97 человек.

Оперативный штаб Волгоградской области опубликовал данные по количеству заболевших в Волгоградской области на 4 сентября. Рост продолжается. За сутки к медикам обратились 813 человек, в том числе 123 ребенка. Доля детей среди зараженных остается высокой. 97 пациентам потребовалось наблюдение в условиях стационара. За сутки выздоровели 449 человек. Это практически в два раза меньше, чем заболели.

Кстати, специалисты утверждают, что это только начало очередной волны. Ведь началась школа, а это значит, риск заболеть у детей намного выше, чем летом. И чиновники от образования будут внимательно наблюдать за цифрами. Если они станут в разы выше, то школы, вузы и сузы могут отправить на дистанционное обучение.