В Волгограде самыми популярными именами августа стали Александр и Вероника

Многие родимтели проявили оригинальность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители чаще всего заранее решают, как будут звать их ребенка. Кто-то выбирает по значению имени, кто-то по созвучию с отчеством, кто-то за уникальность. Все имена попадают в статистику ЗАГС. На этот раз специалисты посмотрели, как называли детей в августе. На первом месте среди мужских имен – Александр, на втором Артем. Также часто встречались среди младенцев Львы, Максимы, Михаилы и Романы. Девочек называли Верониками, Елизаветами, Полинами, Софиями.

Встречались и редкие имена. Например, Злата, Иванна, Лукерья, Матрена, Николь и даже Оливия. Родители сильной половины человечества не отставали в оригинальности. Теперь в городе живут Гордей, Добрыня, Клим, Платон, Серфим и Спартак.