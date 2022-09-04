За лето 83 тысячи школьников отдохнули в лагерях Волгоградской области

В лагерях детии учились и отдыхали.

У школьников началась учеба, от лета остались приятные воспоминания. Кто-то провел время у бабушки в деревне, а кто-то со сверстниками в лагере. В этом году администрация организовала отдых для 83 тысяч детей в летних лагерях в ста профильных сменах.

Где-то организаторы делали акцент на спортивное развитие детей, где-то проходили научные исследования, где-то обращали особое внимание на патриотическое воспитание, где-то на первом месте было творчество.

Например, на базе лагеря «Зеленая волна» прошли смены «Кадеты МВД», «Школа молодого ученого», «Самбо», «Искусство», «Чирлидинг». Даже организовали профильную смену для детского симфонического оркестра, деток учили лучшие педагоги ведущих вузов Волгоградской области.

Важно, что в этом году отдыхать отправили и 300 ребят из ДНР и ЛНР. Более 270 детей из Донбасса посетили «Университетские смены» ВолгГТУ и ВГСПУ.