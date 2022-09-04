В Волгограде Росприроднадзор изучает вред от прорыва канализации возле «Родниковой долины»

Запах от канализации чувствовался на сотни метров вокруг. Росприроднадзор

Жалобы в Росприроднадзор по Волгоградской области от жителей микрорайона «Родниковая долина» поступили 1 сентября. Волгоградцы пожаловались на прорыв канализации. Фекальные стоки разлились от улицы Грибанова до улицы Степанищева. Ужасный запах распространился на сотни метров вокруг.

Инспекторы ведомства и сотрудники специальной лаборатории выехали на место, осмотрели территории, которая была залита «хозяйственно–бытовыми сточными водами». Специалисты сделали замеры площади участка и взяли пробы сточной воды и почвы, чтобы определить концентрацию загрязняющих веществ. После того, как сотрудники сделают все необходимые анализы, будет принято решение – как наказать виновных лиц.