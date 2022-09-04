В Волгограде иномарка «обняла» столб после жесткой аварии

С места аварии увезли одного пострадавшего. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Авария в Кировском районе Волгограда роизошла около 12 часов ночи. 21-летний парень на «рено» ехал по проспекту по 2-й Продольной со стороны Советского района. Напротив газпромовской заправки в районе остановки Горная поляна водитель не справился с управление и врезался в «Тойоту Камри». От удара «Рено» выбросила на ЛЭП, а «Камри» отбросило на рекламную конструкцию. Скорость была высокой, поэтому японская иномарка буквально обняла столб. 42-летний водитель выжил, но получил многочисленные травмы. Его доставили в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВд по Волгоградской области.