Волгоградский «Ротор» с трудом вырвал ничью у команды «Дружба» из Майкопа

Игра проходила в гостях на стадионе "Дружба". Фото: СК "Ротор"

3 сентября в Майкопе состоялся матч 7-го тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги. Волгоградский «Ротор» приехал на игру с местной командой «Дружба». Игра получилась очень напряженный и непростой для волгоградцев.

Уже по невеселой традиции первый тайм оказался провальным для гостей. Роторовцы были слабыми не только в нападении, но и в обороне. В итоге – получили мяч в свои ворота от Алима Макоева. Отыграться смогли только на 81 минуте матча, когда Андрей Козлов распечатал ворота соперников. Но уже через 3 минуты сине-голубые пропустили от полузащитника Алихан Малкандуева. А на 89 минуте Козлов оформляет дубль и снова выравнивает счет. Через минуту Адам Датхужев выводит команду вперед. Зрители на стадионе "Дружба" были уверены в победе родной команды. Но воля к победе роторовцев оказалась решающей в этом матче. В зону майкопцев отправляют даже вратаря. В дополнительное время к радости болельщиков сине-голубых капитан Ризван Ахмедханов сравнивает счет. Итог игры 3:3.

- К сожалению, команда допустила три ошибки и в результате получила три мяча, - сказал на послематчевой конференции главный тренер Алексей Стуклов. - Но у команды есть характер, поэтому она получила ничью.

Следующий матч "Ротор" проведет на "Волгоград Арене" с "Легионом" из Махачкалы.