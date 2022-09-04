4 сентября волгоградцам обещают ливни, грозы и даже град целый день

Погода по-настоящему осенняя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие волгоградцы 4 сентября проснулись под звуки грома и сверкающие молнии за окном. Прогнозы синоптиков на похолодание и неблагоприятные погодные условия сбываются. Утром МЧС по Волгоградской области объявило штормовое предупреждение. Местами по области ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 18 градусов, ночью до +10. Условия не для прогулок, а для сидения дома за чашкой чая.

Спасатели просят соблюдать меры предосторожности. Не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. Сообщить об обрыве проводов и ни в коем случае не приближаться к месту аварии. Так же не следует отправляться на рыбалку и выходить на реку.

Кстати, примерно такая же погода будет и завтра, 5 сентября. Так что не забудьте взять на работу зонтик.