Волгоградские волонтеры стерилизовали 218 собак в отдаленных селах области

Волгоградцев призывают быть ответственными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже два месяца волонтеры волгоградского приюта «Дино» реализуют проект «Помогаем быть ответственным». За два месяца ветеринары объехали весь регион и стерилизовали 218 собак. Всего планируется провести процедуру 2000 животных.

Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, суть проекта заключается в помощи жителям отдаленных населенных пунктов, у которых нет возможности стерилизовать собак. При этом действует льготная программа для отдельных категорий, остальным хозяевам животных предлагается доступная процедура (стоимостью от 500 рублей). Все желающие могут отправить заявку на выездную стерилизацию.

- Для многих сельчан процедура стерилизации своих питомцев является недоступной в силу отсутствия ветеринарных пунктов и дороговизны операции. Для того, чтобы помочь людям быть ответственными, был создан данный проект, - говорят волонтеры «Дино».

Заявки принимаются по телефону: 8-937-705-64-60.