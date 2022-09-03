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Общество3 сентября 2022 11:35

Стало известно о состоянии 8-летней пассажирки самолета, госпитализированной в Волгограде

Напомним, 2 сентября борт Москва – Сочи экстренно сел в волгоградском аэропорту из-за плохого самочувствия девочки
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенок в больнице.

Ребенок в больнице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восьмилетняя пассажирка самолета «Москва – Сочи» находится в больнице №7 в Волгограде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета здравоохранения, девочку положили в отделение хирургии, она в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 2 сентября лайнер с пассажирами направлялся из Сочи в Москву. Внезапно ребенок почувствовал себя плохо. Как сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT, у девочки случился приступ аппендицита. Пилоты приняли решение посадить самолет в аэропорту Волгограда, что оказать экстренную помощь. Как только борт приземлился в воздушной гавани, ребенка увезли в больницу.