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Происшествия3 сентября 2022 10:08

Под Волгоградом пенсионер утонул на глазах у родственников

Следственный комитет организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

62-летний житель районного поселка Иловля утонул на глазах у родственников и друзей. Трагедия произошла 2 сентября в час дня на реке Дон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, во время купания мужчина внезапно стал тонуть. Очевидцы в тот же миг бросились на помощь, но пенсионер скрылся под водой. Его пытались найти, однако поиски не принесли результатов.

- Позже, примерно в 16:30 тело было обнаружено родственниками в воде в 3-х км. ниже по течению реки. Тело без телесных повреждений и признаков криминального характера смерти, - уточнили в региональном следкоме.

Сотрудники Иловлинского МРсО организовали проверку.