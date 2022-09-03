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Происшествия3 сентября 2022 9:03

Под Волгоградом в столкновении легковушки с грузовиком пострадали два человека

На трассе столкнулись «Бид» и «Вольво»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом в столкновении легковушки с грузовиком пострадали два человека

Под Волгоградом в столкновении легковушки с грузовиком пострадали два человека

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На трассе в Серафимовичском районе 2 сентября произошла авария с грузовиком «Вольво», в которой пострадали два человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 20.48 часов 43-летний водитель «Бид» ехал в сторону Суровикино. Мужчина нарушил одно из правил дорожного движения – слишком близко подъехал к впереди движущемуся транспорту.

- Не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся впереди грузовой автомашиной «Вольво» под управлением 33-летнего водителя, - рассказали в областном Главке.

Как итог – водитель легковушки и его пассажирка получили серьезные травмы, их пришлось госпитализировать. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД,