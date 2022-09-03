Под Волгоградом в столкновении легковушки с грузовиком пострадали два человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

На трассе в Серафимовичском районе 2 сентября произошла авария с грузовиком «Вольво», в которой пострадали два человека. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 20.48 часов 43-летний водитель «Бид» ехал в сторону Суровикино. Мужчина нарушил одно из правил дорожного движения – слишком близко подъехал к впереди движущемуся транспорту.

- Не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся впереди грузовой автомашиной «Вольво» под управлением 33-летнего водителя, - рассказали в областном Главке.

Как итог – водитель легковушки и его пассажирка получили серьезные травмы, их пришлось госпитализировать. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД,