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Происшествия3 сентября 2022 7:48

В Волгограде по вине женщины за рулем «Хендэ» пострадала 9-летняя пассажирка

Водитель врезалась в «Рено Логан»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Ворошиловском районе произошла авария.

В Ворошиловском районе произошла авария.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В пятницу, 2 сентября, в одну из больниц Волгограда госпитализировали 9-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП. авария случилась в обеденное время в Ворошиловском районе.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 51-летняя женщина за рулем «Хендэ Туксон» во время движения по улице Козловской со стороны Академической в направлении Баррикадной врезалась в «Рено Логан». Это случилось напротив дома №22.

- В результате ДТП 9-летняя пассажирка автомашины «Хендэ Туксон» доставлена в медучреждение, - уточнили в полиции.

За минувшие сутки на областных трассах произошло четыре аварии. В которых пострадали люди.