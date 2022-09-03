В Волгограде по вине женщины за рулем «Хендэ» пострадала 9-летняя пассажирка

В Ворошиловском районе произошла авария. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В пятницу, 2 сентября, в одну из больниц Волгограда госпитализировали 9-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП. авария случилась в обеденное время в Ворошиловском районе.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 51-летняя женщина за рулем «Хендэ Туксон» во время движения по улице Козловской со стороны Академической в направлении Баррикадной врезалась в «Рено Логан». Это случилось напротив дома №22.

- В результате ДТП 9-летняя пассажирка автомашины «Хендэ Туксон» доставлена в медучреждение, - уточнили в полиции.

За минувшие сутки на областных трассах произошло четыре аварии. В которых пострадали люди.