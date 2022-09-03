МЧС предупреждает о высоком риске пожаров в Волгоградской области 3 и 4 сентября

Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС Волгоградской области предупреждает жителей региона о высоком риске природных пожаров 3 и 4 сентября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, на всей территории области, кроме Котельниковского и Октябрьского районов, сохраняется 5 класс горимости леса.

Стоит отметить, что аномальная жара спала, но это не влияет на пожароопасность. Спровоцировать ландшафтный пожар может любая мелочь: брошенный окурок, непотушенный костер, сжигание мусора и прочее. Поэтому во время отдыха на природе или даче стоит помнить не только о требованиях МЧС, но и наказании за подобные нарушение. А это чревато не только штрафами, но и реальным сроком.

Так, 29-летнему жителю Ленинска грозит до 10 лет колонии за, казалось бы, шалость: мужчина поджигал тополиный пух. Однако впоследствии загорелась пойма на площади 800 квадратных метров. Также добавим, что с 27 июня в регионе действует особый противопожарный режим.