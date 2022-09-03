Под Волгоградом увековечили память погибшего на Украине военного

Фото: администрация Котельниковского района.

Накануне, 2 сентября, в школе №5 в городе Котельниково Волгоградской области открыли мемориальную доску младшему сержанту Антону Дудкину, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации района, на фасаде СОШ, где учился военнослужащий, появилась памятная табличка с его именем.

На мероприятии присасывали родные и близкие погибшего, а также школьники, а также педагоги, ветераны боевых действий, воспитанники клуба «Боевое братство».

- С открытием мемориальной доски имя Антона Дудкина, который погиб при выполнении своего воинского долга перед Родиной, навсегда вписано в историю нашего района, - отметили в администрации района.