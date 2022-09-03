3 сентября в Волгоградскую область пришло резкое похолодание

В регионе ожидаются дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сентябрь в Волгоградской области начался с резкого похолодания. Первые осенние выходные по прогнозам синоптиков будут прохладными. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, ночь на 3 сентября выдалась свежей. Местами при прояснении температуры опустились до +3 градусов, в среднем – до +9...+14 градусов. Днем тоже жары не ждать. По прогнозу ЦГМС, ожидается +18...+23, в южных районах +23...+28º.

Помимо теплой одежды на прогулку стоит захватить зонтик. Вполне вероятно на регион обрушатся дожди с грозами. Непогода затронет отдельные районы области. Северо-западный ветер будет сильным, порывы достигнут 20 метров в секунду.

В Волгограде в эту субботу будет +23 тепла и также ожидаются осадки.