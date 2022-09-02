В Волгограде появился центр по созданию экзоскелетов

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В Волгограде создан первый в России центр поддержки разработки устройств для реабилитации и абилитации. Он появился на базе Волгоградского государственного медицинского университета. Соответствующий приказ был подписан минздравом России 1 сентября, рассказали сайту volgograd.kp.ru в ВолгГМУ. Специалисты будут заниматься анализом лучших мировых практик по созданию экзоскелетов для инвалидов с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Центр будет объединять федеральные научные учреждения и медицинские организации. Волгоградские ученые создают экзоскелеты без сложных инженерных конструкций позволяют выполнять движения пациентам с поражением опорно-двигательного аппарата верхних конечностей.

- Организация в ВолгГМУ федерального центра позволит решать в масштабах Российской Федерации важнейшие задачи по реабилитации пациентов, перенесших тяжелые заболевания нервно-мышечной системы, поражением опорно-двигательного аппарата, - отметили в вузе.

Напомним, ученые ВолгГМУ Александр Воробьев, Федор Андрющенко, Денис Дьяченко и Карэн Саргсян создали уникальное устройство «Экзоскелет 34». Это был пилотный проект для реабилитации инвалидов верхних конечностей, оптимизации работы эндохирургов и лечения переломов нижней челюсти. Разработка получила золотую медаль XXIII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». В декабре прошлого года во время пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Волгограда попросила открыть в городе центр по созданию экзоскелетов.