Под Волгоградом волонтеры выкупили у фермера истощенного от жары и жажды осла

Фото: волонтеры.

Полна Волгоградская область добрых и отзывчивых людей. Многочисленные истории спасения братьев наших каждый раз доказывают это. Волонтеры приюта «Дино» и сотрудники Калин парка рассказали сайту volgograd.kp.ru о том, как вместе с неравнодушными людьми спасли каталонского осла.

Судьба у Кузи непростая. 11 лет «работал». То в цирке, то в зоопарке. А потом старенького осла продали фермеру из Калачевского района. Казалось бы, чистый воздух, свежая трава и никаких переездов. Но жизнь Кузи стала только хуже. Жители видели, как животное на привязи целыми днями стоит под палящим солнцем без воды. Не выдержали – обратились в «Дино».

Выход был лишь один – выкупить осла. К слову, хозяин легко согласился. Участвовали в этом неравнодушные волгоградцы – Татик и Тимур Шермамадовы. Мужчины вызволили Кузю и перевезли в Калинин парк, где его сразу окутали любовью и заботой.

«Ох, знали бы его предыдущие хозяева, что это чистокровный каталонский осёл, может быть, хотя бы немного его ценили. Как вы понимаете, наш мужчина с непростой судьбой, и пережил многое, - написали в соцсетях сотрудники парка. - Сейчас сытно кушаем, пьём свежую водичку, и передаём всем причастным к переезду огромное спасибо!».

Теперь у ослика интересные соседи, полно сена и воды. Кстати, имя Кузя ослику не прижилось. Точнее, имен у него так много, что волонтеры решили придумать новое. Новая жизнь с чистого листа.